Puente Piedra: colocan primera piedra de moderno parque Teófilo Cubillas

En un distrito donde el color verde parece una rareza y las áreas recreativas son casi un lujo, Puente Piedra recibirá un respiro. Esta semana se colocó la primera piedra del futuro parque “Teófilo Cubillas Arizaga”, un moderno complejo deportivo y recreativo que promete cambiar la vida de más de 10 mil vecinos de la zona de La Floresta.

El proyecto, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, recuperará un terreno en abandono y lo convertirá en un espacio de 2,000 metros cuadrados para el deporte y la convivencia vecinal. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también se hizo presente y se comprometió a que la obra esté lista en octubre: “Para el 5 de octubre, todo Copacabana de Puente Piedra podrá jugar vóley, básquet, fulbito, eso es lo que quiero”, señaló.

Los vecinos, por su parte, celebran la iniciativa. El parque llevará el nombre de Teófilo “Nene” Cubillas, leyenda del fútbol peruano, en un homenaje que busca inspirar a las nuevas generaciones desde el mismo corazón de un distrito que lucha por más oportunidades.

CIFRAS

La obra, que será ejecutada por Invermet, representa una inversión de más de S/ 1.2 millones y deberá estar concluida en un plazo de 90 días. Con este proyecto, se espera devolverle a Puente Piedra un espacio vital que parecía extinto: un parque donde respirar, jugar y sentirse seguro.