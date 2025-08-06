VMT: incendian choza de sujeto acusado de abusar sexualmente de sus mascotas

Indignación total en Villa María del Triunfo. Un sujeto acusado de abusar sexualmente de sus dos perritas generó la furia de sus vecinos, quienes incendiaron la choza en la que vivía luego de que este fuera liberado por la Policía. Según los testimonios, el hombre no solo habría ultrajado a las mascotas, sino que además se grabó cometiendo el acto con su celular.

El hecho se conoció luego de que circularan imágenes comprometedoras que fueron entregadas a las autoridades. Aunque inicialmente el acusado fue detenido, fue puesto en libertad poco después, lo que provocó la protesta vecinal. Al no encontrarlo en su vivienda, un grupo de pobladores le prendió fuego a su choza como acto de repudio.

Las dos mascotas fueron sometidas a exámenes médico-legales y los resultados preliminares confirmarían el abuso. Actualmente, el sujeto se encuentra como no habido, y la Policía lo busca activamente mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso.

VECINOS EXIGEN JUSTICIA

Con pancartas en mano, los vecinos exigen justicia y una sanción ejemplar. “No puede quedar impune”, señalaron, mientras pedían a las autoridades policiales tomar acciones rápidas y eficaces frente a este tipo de crímenes que vulneran los derechos de los animales.