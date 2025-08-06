Víctor Zanabria sobre coronel detenido por presunta violación: “Tenemos un problema de salud mental”

La imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) atraviesa uno de sus momentos más críticos. Mientras algunos de sus agentes son homenajeados por actos heroicos, otros enfrentan graves acusaciones que manchan la institucionalidad. Tal es el caso del coronel (r) Jaime Artica, detenido y actualmente investigado por los presuntos delitos de dopamiento y violación sexual.

Consultado al respecto, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, generó polémica al atribuir este tipo de conductas a problemas de salud mental dentro de la institución. “Tenemos un grave problema de salud mental. Queremos hacer actividades de esparcimiento, un concurso de belleza policial, y nos cuestionan. ¿Cómo vamos a tener salud mental adecuada si siempre estamos en una caja de cristal?”, dijo durante una reciente declaración pública.

Sus palabras no tardaron en generar rechazo. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, fue contundente: “En estas circunstancias, la frivolidad no tiene espacio. No se puede explicar un delito tan grave como una violación sexual con la falta de fulbito o fiestas. Eso es inaceptable”.

AMPLÍAN DETENCIÓN PRELIMINAR

El caso de Jaime Artica, exintegrante del SUAT, sigue su curso. La detención preliminar fue ampliada hasta la madrugada del viernes 8 de agosto, según determinó el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria - San Luis. La medida se tomó para que el Ministerio Público continúe con las diligencias y evaluaciones periciales necesarias.