06/08/2025

¡Alarmantes cifras! Más de 6 mil denuncias por extorsión en lo que va del año en Lima

La modalidad más frecuente es el cobro de cupos, con 4,813 denuncias, principalmente dirigidas a negocios y empresas de transporte.



Emprender un negocio en el Perú se ha convertido en un riesgo constante. Lo que comienza como un esfuerzo por salir adelante, muchas veces termina en amenazas, balaceras o incluso en atentados con explosivos. La criminalidad organizada golpea sin distinción a empresarios, transportistas, obreros y comerciantes.

Los últimos reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP) revelan una realidad alarmante: entre enero y el 2 de agosto de este año, se han registrado 6,772 denuncias por extorsión solo en Lima Metropolitana, lo que equivale a un promedio de 31 casos diarios. La modalidad más frecuente es el cobro de cupos, con 4,813 denuncias, principalmente dirigidas a negocios y empresas de transporte.

El Sistema Informático de Registro de Investigación Criminal de la PNP ha identificado que los miércoles y viernes son los días con mayor incidencia delictiva, acumulando 1,090 denuncias cada uno, y que los hechos ocurren, en su mayoría, entre las 9:00 a. m. y 3:00 p. m.

CIFRAS DE HOMICIDIOS

Pero la extorsión no es el único problema. De enero a julio de este año se han registrado 515 homicidios a nivel nacional. El horario más violento es entre la medianoche y las 3:00 a. m., franja que acumula 156 asesinatos. A nivel nacional, las denuncias por extorsión ya suman 16,206 en lo que va del año.


