“Los incorregibles de SJM”: policías habrían plantado droga en minimarket para extorsionar

Lo que en 2022 parecía un simple operativo policial en un minimarket de San Juan de Miraflores terminó por destapar una red de corrupción en la Policía Nacional. Aquel día, varios efectivos del Depincri de San Juan de Miraflores ingresaron al local con el pretexto de una intervención. Sin embargo, todo era una simulación.

Una cámara de seguridad registró el momento en que, con la ayuda de un exmiembro de la PNP, sembraron droga en un morral dentro del establecimiento. Por ese hecho, la dueña del negocio y su hija embarazada fueron detenidas injustamente.

La investigación del caso derivó en el reciente megaoperativo denominado “Los Incorregibles de SJM”, ejecutado por la División de Alta Complejidad. Se allanaron inmuebles en Pachacámac, Callao, Cañete, Iquitos y Casma, y se logró la detención de 8 suboficiales en actividad y del coronel en retiro Walter Palomino, exjefe del Grupo Terna del Escuadrón Verde.

MODUS OPERANDI

Según la Fiscalía Anticorrupción, los implicados habrían repetido el mismo modus operandi en otros casos, sembrando droga o armas a ciudadanos para luego extorsionarlos a cambio de su libertad. Esta red habría usado estas acciones para obtener dinero ilícito y, en algunos casos, incluso ganar reconocimientos dentro de la institución.

La División de Inteligencia de la Inspectoría General continuó investigando y halló indicios de la participación directa del coronel Palomino, quien ya fue presentado ante el juzgado de control de identidad. Él y los demás detenidos permanecerán bajo detención preliminar por 10 días, mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.