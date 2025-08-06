Sujeto acusado de realizar tocamientos indebidos a actriz Kimberly Pérez tiene denuncias similares

Un nuevo caso de agresión sexual en vía pública ha generado indignación en redes sociales. La víctima fue la actriz Kimberly Nicole Pérez Infante, quien denunció haber sido tocada indebidamente por un sujeto mientras caminaba por una calle del distrito de Surquillo. El hecho quedó parcialmente registrado en video.

“Me acaba de tocar el trasero, se acaba de ir corriendo porque es un maldito cobarde”, se escucha decir a la actriz en las imágenes difundidas, mientras persigue al hombre y le exige explicaciones. El sujeto, identificado como Guillermo Lucio Soto Meléndez, fue retenido por transeúntes tras una persecución y obligado a dar la cara.

ANTECEDENTES

Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron que el agresor siguió a la actriz y cruzó la pista para acercarse a ella antes de realizar el acto indebido. Lo más alarmante es que Guillermo Soto, de 41 años, ya había sido denunciado en 2015 y 2016 por tocamientos indebidos, e incluso detenido en ambas ocasiones. Según la propia Kimberly Pérez, el sujeto tiene una maestría y se presenta como un profesional respetado, pero su historial revela una conducta reiterada de agresión sexual.

El futuro del caso está ahora en manos del Ministerio Público, que deberá decidir si solicita prisión preventiva para el agresor o permite que recupere su libertad tras cumplirse las 48 horas de detención. La sociedad y la víctima exigen justicia.