INEI condena agresión a censista: “Rechazamos cualquier acto de violencia y hostilidad”

El Instituto Nacional de Estadística e Informática denunció el maltrato verbal sufrido por una joven censista mientras realizaba su labor en el distrito de San Martín de Porres. A través de un video difundido en redes sociales, se observa cómo un ciudadano se niega a participar del Censo 2025, argumentando desconfianza hacia el gobierno y cuestionando el uso que se dará a sus datos personales.

Durante el incidente, registrado y compartido en TikTok, el hombre profirió comentarios ofensivos contra la censista y mostró una actitud hostil, asegurando que el proceso podría ser utilizado para cometer fraude en las elecciones de 2026. A pesar de los intentos de la trabajadora por explicarle la finalidad del empadronamiento, el sujeto rechazó de forma tajante responder las preguntas del cuestionario.

Ante ello, el jefe del INEI, Gaspar Morán, emitió un pronunciamiento en el que condenó “categóricamente cualquier acto de violencia, hostilidad o desprecio” hacia el personal que realiza el censo 2025. “Detrás de cada censista hay una persona comprometida con el Perú, que recorre calles, comunidades y hogares para recoger información vital para el desarrollo nacional”, remarcó.

INEI PIDE COLABORACIÓN

En otro momento, el jefe del Instituto Nacional de Estadística también recordó que los datos recopilados están protegidos por el secreto estadístico y pidió a la ciudadanía colaborar con respeto y responsabilidad en el proceso censal. “Hago un llamado firme a rechazar todo tipo de violencia contra nuestros censistas”, finalizó en declaraciones a los medios de comunicación.