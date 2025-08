“Apagaremos los motores”: gremios de transporte se preparan para una paralización

Diversos gremios del transporte público han anunciado que este lunes 11 de agosto iniciarán un paro indefinido en protesta por las constantes extorsiones que enfrentan por parte de organizaciones criminales, principalmente en Lima.

Los ataques a conductores y empresas de transporte se han vuelto cotidianos. Algunas empresas, presionadas por los delincuentes, incluso se han visto obligadas a subir el precio del pasaje para poder pagar los cupos exigidos. No se descarta que otras compañías adopten la misma medida.

Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, informó que vienen coordinando con diversos gremios una paralización sin movilización, es decir, una medida en la que las unidades no saldrán a operar.

“Nosotros nunca más vamos a salir en una movilización. Vamos a apagar los motores, y eso quiere decir que nadie saldrá a las calles. Salir con banderolas quedó en el pasado. Lo más práctico es guardar los vehículos y suspender actividades”, declaró Rau Rau.

El dirigente evitó dar una fecha exacta para el inicio del paro, aunque exigió al Gobierno y a las autoridades tomar medidas urgentes para evitar más derramamiento de sangre en las calles.

“Le pedimos al Gobierno responsabilidad y seriedad. No podemos seguir dialogando si no van a resolver nada”, sentenció. Añadió que, a pesar de los compromisos asumidos por el Ejecutivo, hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo concreto.

¿HABRÁ PARO EL 11 DE AGOSTO?

Por su parte, otros gremios han confirmado una movilización masiva para el mismo lunes 11 de agosto, en demanda de acciones inmediatas para frenar las extorsiones que golpean al sector transportes.