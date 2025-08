Héroe sin capa: ciudadano arriesga su vida en San Miguel para rescatar a perrito en acantilado

En un acto heroico, un ciudadano arriesgo su vida para rescatar a un perrito que se encontraba atrapado en un acantilado en San Miguel. La persona identificada como Jeremy Acho, no tuvo ningún tipo de temor para subir en busca del can que se encontraba luchando por no caer.

Durante una entrevista con 24 Horas, el joven contó detalles de su accionar y reveló que al ver a la mascota no dudó en brindarle el apoyo necesario para traerla con vida. Además, sostuvo que desconoce si el animal tiene dueño.

“La vi y entonces me atreví a rescatarlo, Me fui al rescate y bajé con la perrita. No es fácil subir (al acantilado). Me sentí un poco cansado, pero dije que tenía que salvarla (…) Me agarré de las mallas para trepar. Llegué al punto y saqué mi chaqueta para envolver al perrito para comenzar el descenso (…) En una zona segura, decidí soltar al perrito”, comentó.

IMPROVISÓ UNA CORREA CON SUS PRENDAS

Al no tener ningún tipo de cadena para llevar a la perrita, Jeremy Acho decidió sacarse los pasadores para improvisar una correa para la mascota. Del mismo modo, el joven hizo un llamado a los veterinarios de la capital, para que puedan brindarle algún tipo de ayuda.