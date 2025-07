Emotivo cierre por Fiestas Patrias: ciudadanos se tomaron fotografías con vehículos militares

El cierre del desfile por Fiestas Patrias estuvo marcado por un emotivo encuentro entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el público asistente. Pasadas las 3:30 de la tarde, los participantes del desfile se trasladaron hasta las inmediaciones de la plaza Bolognesi, donde los ciudadanos, emocionados, aprovecharon para tomarse fotografías con los vehículos militares y policiales, generando un ambiente de cercanía y orgullo nacional.

Entre los momentos más significativos se vivieron los reencuentros familiares. Muchas madres, padres y parejas aguardaron hasta el final solo para ver de cerca a sus seres queridos. "Vine desde Piura con mi hijito solo para que se tome una foto con este vehículo", contó emocionada una mujer, mientras otra madre corría detrás de la formación naval para alcanzar a su hijo cadete de tercer año. A pesar de la multitud, muchos lograron captar el anhelado momento.

Incluso, personas sin familiares desfilando no pudieron evitar conmoverse. “Es emocionante ver a estos jóvenes con tanto fervor patriótico, aunque no tenga ningún familiar participando”, dijo una señora entre aplausos. La plaza se llenó de abrazos, fotos, y saludos que mostraron cómo el desfile no solo rinde homenaje a la patria, sino que también refuerza los lazos familiares y el orgullo por las instituciones del país.

CIERRE FESTIVO

Este año, la presencia de familiares fue ligeramente mayor que en ediciones anteriores, lo que se sintió especialmente al final del recorrido. La Policía Nacional aprovechó este espacio para acercarse aún más a la ciudadanía, generando momentos que quedarán en la memoria de muchos peruanos. Un cierre festivo, emotivo y lleno de identidad nacional.