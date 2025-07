Peruanos de corazón: los extranjeros que eligieron amar y vivir en el Perú

Dicen que la patria no siempre es el lugar donde uno nace, sino aquel que, por los caprichosos azares del destino, termina adoptándonos como hijos. Así lo viven Coco, Vladimir y Phillip, tres extranjeros que encontraron en el Perú no solo un país, sino un hogar. Ellos celebran Fiestas Patrias con la misma emoción que cualquier peruano de nacimiento, y sus historias nos recuerdan que la identidad también se construye desde el amor.

Coco, un francés que llegó al país junto a su esposa Caren, se volvió viral durante la pandemia gracias a sus ocurrencias en TikTok. “Yo no podía quedarme en Perú sin contrato, ni ella en Francia sin papeles, pero llegó la pandemia, empezamos a hacer TikToks y me di cuenta que acá era mi lugar”, cuenta. Hoy, con más de 3.5 millones de seguidores, es conocido como “el cajamarquino” y se ha ganado el cariño de todo un país.

Desde la lejana península de Kamchatka, en Rusia, Vladimir también llegó para quedarse. Su historia de amor con Sheyla lo trajo hasta aquí, pero su conexión con el Perú venía desde mucho antes. “Mi abuelo tenía una colección sobre los incas y me enseñó todo de niño”, recuerda. Su emoción es tan grande que no duda en entonar con el alma: “Contigo Perú”. Y como buen conocedor, se rinde ante nuestros sabores: “No entiendo cómo no sabía antes de la comida peruana”.

DE SUIZA AL PERÚ

Finalmente, Phillip, nacido en Suiza, decidió volverse peruano por convicción. Viajero incansable, afirma no haber conocido un país tan rico como el nuestro. “Desde un plato callejero hasta el más lujoso, todo es delicioso”, dice. Su amor por el Perú va más allá del matrimonio con Brenda, su esposa peruana. Porque así, entre chanfainita, marinera y gratitud, también se celebran estas Fiestas Patrias: con aquellos que, aunque nacieron lejos, hoy son peruanos de corazón.