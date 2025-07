Ministro del Interior sobre sicario que fugó de Chile: “No tendría intenciones de quedarse en el país”

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció este viernes sobre la posible presencia en el país de Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario de nacionalidad venezolana que fugó recientemente de Chile y que, según información preliminar, habría ingresado al Perú.

Durante una conferencia de prensa, el titular del Mininter señaló que las investigaciones aún no confirman si el peligroso delincuente permanece en territorio nacional. “Eso es una hipótesis que no descartamos. Hay otra hipótesis de que pudo desplazarse a Bolivia. Parece que los fines de este sujeto no serían quedarse en el país”, declaró.

En otro momento, Malaver fue consultado sobre la compra de vehículos de alta gama para altos mandos de la Policía Nacional, una adquisición cuyo costo supera los 17 millones de soles. El ministro justificó la adquisición asegurando que está debidamente financiada. “Está normado y goza del presupuesto para dichos fines”, afirmó.

ATAQUE CONTRA CANTANTE DE CORAZÓN SERRANO

Finalmente, se refirió al ataque armado contra la vivienda de la cantante Susana Alvarado, integrante del grupo Corazón Serrano, ocurrido en Piura. Indicó que tras tomar conocimiento del hecho, se realizaron las coordinaciones necesarias para atender el caso.