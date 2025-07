Ministro de Transportes a López Aliaga sobre tren Lima-Chosica: “Proyecto podría matar personas”

Al parecer la pipa de la paz entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad de Lima, aún no se fuma. Esta vez, el titular de la cartera, César Sandoval, respondió al burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga, quien mencionó que el actual ministro se reunió en su despacho meses atrás.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sandoval Pozo calificó a López Aliaga como un “mitómano” por lo que debería someterse a un tratamiento especial y así poder superar los problemas que tiene. Además, indicó que a la autoridad edil no le importa los daños que podrían causar la implementación del tren Lima-Chosica.

“Yo no estoy en campaña y no quiero ser presidente. No quiero hacer funcionar un proyecto (tren Lima-Chosica) que puede matar personas solamente por mi ambición de llegar a ser presidente del Perú (…) Nunca, previo a ser ministro me reuní con el señor López (…) La mitomanía es una enfermedad y espero que se trate algún día para que pueda ser consciente y hablar con la verdad (ante la ciudadanía)”, comentó.

ARREMETIÓ CONTRA RENOVACIÓN POPULAR

Del mismo modo, el ministro de Transportes aseguró que Rafael López Aliaga estaría utilizando a la bancada de Renovación Popular, con el propósito de iniciar algún tipo de trámite de censura contra su persona.