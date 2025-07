Paro de transportistas: suspenden protestas del 24 y 25 por "presiones de autoridades"

La protesta anunciada por la Asociación Nacional de Conductores del Perú para este 24 y 25 de julio fue cancelada a último momento. Según el gremio, la decisión se tomó ante una serie de presuntas “presiones y amenazas” atribuidas a funcionarios y empresarios vinculados a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), quienes, afirman, intentaron frenar cualquier manifestación pública en Lima y Callao.

La medida de fuerza había sido promovida como una forma de exponer la difícil situación que enfrentan miles de choferes del transporte urbano. Sin embargo, mediante un comunicado oficial, el colectivo informó que no podían continuar con la convocatoria. “Nos vemos obligados a suspender la jornada por constantes amenazas, presiones y amedrentamientos”, señalaron, agregando que la intención de estas acciones sería “silenciar nuestra voz y evitar que se visibilicen los problemas reales” del sector.

Gremio pide disculpas y denuncia clima de hostilidad

La Asociación también ofreció disculpas públicas por no concretar la paralización. “Expresamos nuestras sinceras disculpas al pueblo peruano, a nuestros usuarios, por no poder llevar a cabo la medida de lucha que tenía como único fin defender los derechos laborales de transportistas y exigir la renuncia de Dina Boluarte”, manifestaron en el pronunciamiento. Según sus voceros, la decisión de dar marcha atrás no responde a falta de voluntad, sino al contexto de hostilidad que aseguran estar enfrentando.

Cabe recordar que el dirigente Miguel Palomino había sostenido conversaciones previas con representantes de la Alianza Nacional de Transportistas, con miras a unirse a otras movilizaciones previstas para el 27 y 28 de julio. No obstante, el sector que él representa tenía previsto iniciar su protesta antes. Finalmente, la suspensión del paro previsto para esta semana marca un nuevo episodio en las tensiones entre gremios de transporte y el gobierno central.