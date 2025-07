Acceder a una cita médica en hospitales públicos: el drama diario de miles de pacientes

Conseguir una cita médica en el sistema público de salud se ha convertido en una odisea. Testimonios desde Arequipa, Puno y Piura retratan una realidad alarmante: largas esperas, falta de especialistas, pacientes sin atención y medicamentos oncológicos que deben comprarse por fuera del hospital. La desesperación de las familias se multiplica cuando deben madrugar para intentar conseguir una cita que podría estar disponible recién en 20 días.

En Piura, una abuela relató que su nieto no fue atendido en emergencias porque “ya le había bajado la fiebre”, mientras en Puno una joven denunció que su padre lleva dos meses sin atención porque no hay un solo nefrólogo. La situación no es distinta en Arequipa, donde pacientes oncológicos aseguran que, con frecuencia, deben pagar sus medicamentos fuera del hospital porque no hay abastecimiento. “No tenemos dinero para comprar”, lamentó una mujer.

Frente a esta realidad, la presidenta Dina Boluarte anunció en su último mensaje por Fiestas Patrias la construcción de cinco hospitales de alta complejidad mediante convenios Gobierno a Gobierno. Dos de ellos —el Hospital de Piura y el Hospital Regional Docente de Trujillo— ya cuentan con convenio firmado con el Reino Unido y, según el Ministerio de Salud, las obras comenzarían este año. Otros tres hospitales en Puno, Arequipa y Apurímac serán ejecutados por el Reino Unido y Francia.

MINISTRO SE PRONUNCIA

El ministro César Vásquez asegura que todos los procesos están dentro del cronograma y que optar por un mecanismo tradicional hubiera significado esperar al menos ocho años. Sin embargo, para los pacientes que hoy duermen en colas o son rechazados en las emergencias, la espera ya es demasiado larga. Mientras las obras se anuncian y los plazos se proyectan, la crisis de atención en el presente sigue siendo una deuda pendiente del Estado con su gente.