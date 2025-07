EsSalud en crisis por falta de tomógrafo: pacientes del Almenara y Sabogal esperan atención hasta agosto

Cada mes, más de 13 millones de peruanos destinan el 9% de sus sueldos al Seguro Social de Salud (EsSalud), con la esperanza de que el sistema responda en momentos críticos. Sin embargo, la realidad en los principales hospitales del país refleja una profunda crisis: equipos médicos esenciales como las tomografías están inoperativos desde hace semanas, obligando a los pacientes a esperar meses o a recurrir a servicios privados.

Una investigación de Panamericana Televisión comprobó en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen que el tomógrafo lleva semanas fuera de servicio. “No hay tomografía, está en mantenimiento desde la quincena de agosto”, fue la respuesta que recibió una paciente que buscaba una cita urgente.

En el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, la situación no es mejor. Las citas son pospuestas indefinidamente y los pacientes denuncian que desde marzo no pueden acceder a servicios básicos como oftalmología o exámenes de campo visual. Estos equipos no son un lujo: son claves para diagnosticar con precisión tumores, fracturas internas o hemorragias cerebrales. Sin ellos, la atención médica pierde eficacia y pone en riesgo la vida de los asegurados.

EsSalud minimiza la situación

A través de un comunicado, EsSalud aseguró que “los servicios de tomografía no han sido interrumpidos” y que solo “algunos equipos” están en mantenimiento. Sin embargo, las cámaras y testimonios recogidos por Panamericana contradicen esta versión.