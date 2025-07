Mujer acusada de llevarse a niña de Ventanilla al Agustino permanecerá detenida 48 horas

Luego de conocerse la denuncia de una madre de familia contra la nana de su hija de dos años, por habérsela llevado de Ventanilla hacía El Agustino, sin comentarle a nadie su accionar, la menor fue encontrada en un predio donde vivía su cuidadora.

En conversación con 24 Horas, el jefe de la Divpol, José Franco, brindó detalles del trabajo que realizó la Policía Nacional del Perú (PNP) para dar con el paradero de la pequeña. Además, contó las intenciones que llevaron a la cuidadora a salir de la casa donde laboraba.

“Ella estaba saliendo de una habitación que alquilaba con un familiar. Llegamos y no encontramos a nadie (…) Al parecer, ella (nana) la ha tenido en ese cuarto a la niña porque refiere que desde ayer a las 9:00 a.m. salió de Ventanilla porque supuestamente la niña estaba llorando, por lo que se desesperó y no sabía que hacer”, comentó.

A pesar de que la nana identificada como Candy Palacios le mencionó a la madre de la pequeña que había sufrido el robo de su celular por lo que no pudo comunicarse con los parientes, el jefe de la Divpol reveló que la cuidadora en ningún momento acudió hacía las autoridades policiales para denunciar la pérdida del teléfono.

TIEMPO QUE PERMANECERÁ DETENIDA

La fiscal que se encuentra investigando el caso ha recomendado que las investigaciones se realicen en la comisaría de Ventanilla, sin embargo, ordenó un tiempo de 48 horas de detención contra la trabajadora.