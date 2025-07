Mototaxistas exigen cambio total del comando policial de SJL por aumento de extorsiones

Los casos de extorsión y violencia contra mototaxistas no cesan en la capital. Esta vez, un conductor fue atacado a balazos en San Juan de Lurigancho (SJL) por presuntos extorsionadores que le exigían el pago de un cupo de 30 mil soles.

Este no es un hecho aislado. Según denuncian los propios trabajadores, los ataques son constantes en este distrito, lo que ha motivado protestas de mototaxistas que exigen mayor seguridad para poder seguir trabajando.

Mario Arce, presidente de la Confederación de Mototaxistas del Perú, anunció que este martes 22 de julio más de seis mil conductores marcharán hacia la municipalidad de San Juan de Lurigancho para exigir al alcalde Jesús Maldonado que interceda ante el Ministerio del Interior y se proceda al cambio total del actual comando policial del distrito.

"Vamos a marchar hasta el municipio para exigir, a través del alcalde Maldonado, al ministro del Interior y al jefe policial de la región Lima, el cambio de todo el comando policial de San Juan de Lurigancho. No es posible lo que está ocurriendo. Estos casos se han denunciado y hay una total indiferencia", declaró.

El dirigente aseguró que no se trata de una sola banda delictiva, sino de varias organizaciones criminales que los amenazan de muerte si no acceden al pago de extorsiones. “Ahora hay más bandas de delincuentes y exigen doble pago de cupos”, advirtió.

INDIFERENCIA DE LA PNP

Asimismo, cuestionó el rol de la Policía Nacional, señalando que, pese a las constantes denuncias por extorsión, no se adoptan medidas concretas. “La policía no actúa y no sabemos a dónde acudir”, lamentó.

Finalmente, Arce anunció que el próximo 30 de julio realizarán otra movilización hacia el Ministerio del Interior para exigir la presencia de buenos oficiales en el distrito que garanticen el orden y la seguridad.