Ministro de Transportes sobre tren Lima-Chosica: “Pasaje podría costar 14 soles”

Tras la llegada de los trenes de Caltrain el último fin de semana y presentados ante la sociedad el lunes 14 de julio en inmediaciones del Parque de la Muralla, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, se pronunció sobre el monto que pagarían los ciudadanos para trasladarse de Lima a Chosica.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Transportes enfatizó que de acuerdo a los estudios que se han hecho y varios especialistas, los viajeros desembolsarían más de 10 soles para poder subirse a los vehículos para que los lleven a sus destinos.

“Un pasaje en las circunstancias actuales para que el ciudadano pueda tomar el tren tiene el costo de 14 soles, lo que quiere decir que no lo va a pagar, no tiene, no está en condiciones y en consecuencia tendría que bajarse el monto a S/3”, enfatizó.

POR EL MOMENTO NO ENTRARÁN EN OPERACIÓN

De acuerdo a las palabras del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, los trenes Lima-Chosica por el momento no pueden operar, debido a que, faltan subsanarse algunas observaciones y realizar una serie de mantenimiento en el vehículo.