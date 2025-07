Carlos Bruce no descarta llegar a la alcaldía de Lima: “Probablemente postularemos”

A pocos meses de dejar el cargo de alcalde de Surco, Carlos Bruce, fue consultado por un equipo de 24 Horas sobre una llegada al cargo de la Municipalidad de Lima, y enfatizó, que se encontraría evaluando la posibilidad.

“Todavía no puedo decirlo porque primero debo someterme a un proceso de selección interna en mi partido. Ya no puedo reelegirme en Surco, así que mis opciones se reducen mucho (…) Si mi partido (Somos Perú) me elige como su candidato a Lima, probablemente postularemos”, mencionó.

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

En medio de los constantes casos de inseguridad ciudadana que se registran todos los días en Lima, la Municipalidad de Surco encabezado por Carlos Bruce anunció la donación de nueve camionetas para la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Los vehículos estarán a cargo del Escuadrón de Emergencia de la Policía que estarán patrullando en Surco (…) Las camionetas ya son de ellos (PNP), quienes deben encargarse del mantenimiento (…) En el Perú hay un déficit de Policías”, manifestó.