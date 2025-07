“Me están quitando marcas”: Neutro minimiza estado de salud de joven que terminó en UCI tras pelea

Un evento informal de boxeo, organizado por el streamer conocido como Neutro, ha generado indignación pública luego de que uno de los participantes terminara en cuidados intensivos con un diagnóstico de accidente cerebrovascular. El encuentro, realizado en el centro comercial Eco Plaza de Ate y delimitado con simples vallas metálicas, no contaba con garantías mínimas de seguridad, ni autorización médica especializada.

La pelea, presentada como un show de entretenimiento, tuvo graves consecuencias. El joven agraviado fue internado en una clínica local, pero su familia se vio obligada a retirarlo voluntariamente debido a una deuda médica impagable que ascendía a 35 mil soles. Actualmente, el afectado permanece en su domicilio sin recibir atención médica especializada.

Por su parte, el organizador del evento, Arturo Fernández —más conocido como Neutro—, ha negado que la víctima se encuentre en estado crítico. “Eso es mentira. Me están perjudicando porque me están quitando marcas, me están dañando la reputación empresarial,dejen de informar”, declaró en un video difundido en redes sociales.

EVENTO CARECÍA DE GARANTÍAS TÉCNICAS

Para el ex campeón mundial de kickboxing, Miguel Sarria, el evento carecía totalmente de garantías técnicas. “Definitivamente fue organizado por alguien que no sabe nada del tema. Un ring debe tener acolchado, altura adecuada y cuerdas tensadas. Además, se necesitan al menos dos ambulancias, paramédicos y médicos especializados en deportes de contacto”, explicó.