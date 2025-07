Caos vehicular en Barranco y Chorrillos tras cierre de tramo de la Costa Verde

El tránsito vehicular en el tramo sur-norte de la Costa Verde colapsó este fin de semana tras el cierre total de la vía entre la playa Agua Dulce y la Bajada Armendáriz, en Barranco. La medida fue anunciada por la Municipalidad Metropolitana de Lima luego de que un vehículo impactara y dañara la estructura del puente de Baños.

La congestión fue especialmente crítica en Chorrillos, donde se registraron largas filas de autos por varias cuadras. En el cruce de las avenidas Escuela Militar y Carlos Alcorta, una agente de tránsito intentó descongestionar la zona, sin éxito. Conductores reportaron demoras de hasta dos horas, mientras que otros manifestaron no haber recibido ningún aviso sobre el cierre.

“Ni siquiera nos han avisado nada. Yo trabajo todos los días por acá y recién me entero”, reclamó un taxista varado en plena vía. Otros conductores calificaron la situación como “una locura”, asegurando que no sabían por dónde desviar su ruta y que no hubo información previa por parte de las autoridades municipales.

RUTAS DE DESVÍO

Como parte del plan de desvío, las autoridades indicaron que los vehículos deberán tomar la avenida Malecón Grau y continuar por Alejandro Iglesias, Escuela Militar, Francisco Bolognesi y República de Panamá, para luego reincorporarse a la Costa Verde por la Bajada Armendáriz. El cierre se mantendrá todo el fin de semana mientras se evalúan los daños estructurales del puente afectado.