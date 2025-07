Wanda del Valle no reconoció haber ordenado asesinar al coronel Víctor Revoredo, afirma su abogado

Tras seis meses de permanecer recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, Wanda del Valle Bermúdez Viera, conocida como la “Bebecita del crimen”, brindó su versión sobre las graves acusaciones en su contra, que incluyen el presunto ofrecimiento de 40 mil dólares para asesinar al coronel PNP Víctor Revoredo, quien lideraba la búsqueda de su pareja sentimental, el sicario apodado “Maldito Cris”.

En exclusiva, 24 Horas accedió a una grabación en la que la ciudadana colombiana cuestiona la cobertura mediática de su caso y afirma que, de no haber sido por esa presión, ya estaría en libertad. “Quiero que se esclarezcan los hechos y que no se dejen llevar por lo mediático. Como mencionó la fiscal, mi caso ha sido muy mediático. Si no lo fuera, ya estaría en libertad”, expresó.

La Fiscalía sostiene que Del Valle ofreció una fuerte suma de dinero a sicarios vinculados al “Tren de Aragua” para ejecutar el atentado. Sin embargo, su defensa rechaza esa versión y asegura que su única falta fue “enamorarse de la persona equivocada”.

NIEGAN VERSIÓN

Gabriela Pascual, fiscal provincial a cargo del caso, señaló en una audiencia que Wanda habría reconocido los hechos materia de imputación y mostrado disposición para acogerse a una terminación anticipada del proceso. No obstante, su abogado, Ángello Navarrete, refutó esa afirmación. “Ella le dijo al juez que no quería acogerse a la terminación anticipada porque la estaban induciendo a llegar a un acuerdo”, dijo.

Asimismo, el abogado negó que su patrocinada haya confesado el intento de homicidio: “Cuando fui al penal, me dijo: ‘¿Quién es Revoredo?’”. Wanda del Valle fue extraditada desde Colombia a fines de 2024. Para este lunes 14 de julio se espera que se presente un nuevo requerimiento de acusación en su contra.