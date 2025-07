Bodegueros de Carabayllo viven aterrados por extorsiones: les exigen hasta S/15 mil

El miedo se ha vuelto parte de la rutina diaria para decenas de bodegueros en Carabayllo. En zonas como El Sol de Carabayllo y Camino Real, comerciantes viven bajo constante amenaza por parte de bandas criminales que se autodenominan “Los Injertos del Cono Norte” y que exigen pagos extorsivos de hasta S/15 mil a cambio de no atentar contra sus vidas o sus negocios.

Uno de los afectados, a quien llamaremos Javier, contó que hace 15 días comenzaron las amenazas. Al principio eran solo mensajes de texto, pero luego le colocaron una bomba en la puerta de su casa. Hoy, él y su familia han abandonado su vivienda y planean irse a provincia.

Su bodega, ubicada en El Sol de Carabayllo, ya fue víctima de dos atentados. Incluso las promesas de vigilancia policial han quedado en palabras vacías. “La comisaría dijo que iban a pasar dos o tres veces al día y nunca vinieron”, contó indignado uno de los agraviados.

VECINOS DENUNCIAN ABANDONO DE LAS AUTORIDADES

Los vecinos denuncian sentirse abandonados. “Acá, en Carabayllo, hay mucha extorsión. No tenemos más remedio que cuidarnos entre nosotros”, confesó otro vecino. Muchos ya no confían en que denunciar sirva de algo: “Los delincuentes se meten con la familia. Y la denuncia no garantiza nada”, relatan con resignación.