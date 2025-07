Sismo de 5.3 en Pisco: ciudadanos atemorizados por movimiento telúrico

En horas de la madrugada de este martes 8 de julio, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un sismo de 5.3 en Pisco, causando el miedo entre los pobladores, quienes practicaron los planes recomendados por Indeci.

Durante un recorrido que realizó un equipo de 24 Horas por la plaza de la ciudad, se pudo saber los planes que acataron las personas, sin embargo, el miedo se apoderó de las familias por las pequeñas replicas que se suscitan tras un movimiento telúrico.

“Fue muy fuerte (sismo). Todavía estaba durmiendo, pero me despertó el movimiento. No salí a la calle porque vivo en un segundo piso (…) Me asusté porque el temblor fue muy fuerte”, comentó una de las ciudadanas.

PALACIO MUNICIPAL DE PISCO AFECTADO

Tras el terremoto que se registró en Pisco de más de 7.9, el Palacio Municipal quedó con algunos daños en la cúpula, donde se registran rajaduras, por lo que, cada vez que hay un movimiento telúrico de gran intensidad la infraestructura continúa deteriorándose.