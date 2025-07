“Marcas” asesinan a un adulto mayor tras salir de una agencia bancaria en Chorrillos

Un adulto mayor terminaba de retirar una fuerte suma de dinero de una agencia bancaria en el distrito de Chorrillos y fue atacado por una banda de presuntos “Marcas” y acabaron con su vida.

La víctima era un hombre de 70 años que terminaba de jubilarse hace apenas unas semanas. Los delincuentes hicieron un reglaje previo en la agencia bancaria para arrebatarle el dinero.

ACABABA DE JUBILARSE

La víctima fue identificada como Teodor Vásquez Villavicencio, un jubilado que se desempeñó como Servidor Civil de la Escuela de Ingeniería del Ejercito del Perú y pensaba emprender un negocio con el dinero.

Mientras el adulto mayor realizaba el retiro, una mujer fue captada observando sus movimientos, según el banco ingresó y no hizo ningún tipo de trámite.

Durante el robo, los delincuentes pensaron que él tenía el dinero, pero la mujer que actuó como “campana” no se percató que el adulto mayor encargó los billetes a su esposa, por eso al no entregarles el dinero, ya que no lo tenía, abrieron fuego en su contra.

Cabe señalar que, el hecho ocurrió el pasado 17 de junio, pero las cámaras de seguridad recién fueron entregadas a la familia de la víctima por eso las investigaciones de la policía avanzan a paso lento, además las constantes lluvias provocaron que las cámaras de seguridad no registraran el acto criminal en buena calidad.