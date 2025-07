Tumbes: empresario sufre atentado con explosivo por negarse a pagar cupo

Las extorsiones continúan sembrando el terror en el interior del país. En la madrugada del viernes, un empresario del rubro de la construcción, cuya empresa ejecuta una obra de saneamiento del Ministerio de Vivienda en Tumbes, denunció que sujetos armados colocaron un artefacto explosivo frente al portón de su vivienda tras amenazarlo para que pagara un cupo mensual de 200 000 soles.

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que dos individuos, a bordo de una motocicleta, se detuvieron frente al domicilio. Uno de ellos descendió, encendió la mecha del explosivo y lo arrojó contra la puerta principal, para luego huir rápidamente junto a su cómplice. Afortunadamente, la mecha se apagó antes de detonar y no se registraron víctimas ni daños materiales de consideración.

El afectado, Carlos Boyer, relató con angustia: “Esta mañana hallé una dinamita en mi casa; por suerte no explotó, pero la mecha sí estaba prendida. Hace tres días también balearon mi vehículo y al día siguiente me exigieron el pago bajo amenaza”. Según Boyer, los atentados forman parte de las presiones de un grupo criminal que busca recaudar la suma a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y la Policía Fiscal acordonaron la zona y realizaron la detonación controlada del artefacto. El empresario ya presentó la denuncia correspondiente y confía en que las imágenes de las cámaras ayuden a identificar y capturar a los responsables, poniendo fin a la ola de extorsiones que azota su región.