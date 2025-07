Cae alias 'Mono': presunto sicario de comerciante asesinado en SJL

Tres meses después del asesinato del comerciante de frutas Segundo Pipa, la Policía Nacional logró capturar al presunto autor del crimen: Kenedy Andrés Asipali, alias "Mono", sindicado como sicario y extorsionador en San Juan de Lurigancho.

La detención se produjo en el paradero 07 de Huascar. Pero la captura no ha devuelto la tranquilidad a la familia. Desde la clandestinidad, la esposa de Segundo Pipa confesó a 24 Horas que vive atemorizada. “Yo quisiera ir y dar la cara, pero me pueden matar. No han querido matar a mi esposo, han querido matarme a mí”, relató entre sollozos.

Alias Mono fue captado semanas antes del crimen merodeando la vivienda de sus víctimas. Un video registrado el 25 de febrero muestra cómo espía la casa familiar, presuntamente planificando el ataque.

HALLARON EN SU PODER DROGA, ARMA Y MUNICIONES

En su captura, la policía halló en su poder pasta básica de cocaína, marihuana, un arma hechiza, seis municiones sin percutar y una carta extorsiva. Por otro lado, el mototaxista Lenin Salazar, señalado como cómplice, ya cumple condena en el penal de Aucallama, en Huaral. Su defensa alega que no existe comunicación previa entre él y alias Mono, aunque también resultó herido durante los hechos.