Falso taxista dopa a joven tras salir de discoteca: criminal vacío sus cuentas bancarias

Una noche de diversión terminó con un hecho trágico para un joven identificado como Anthony Pezer, quien, al salir de un establecimiento de diversión en el sur, tomó un taxi, donde el falso conductor terminó robándole más de 40 mil dólares de sus cuentas bancarias.

En conversación con 24 Horas, la víctima brindó detalles del suceso y reveló que en los exteriores de la discoteca se estacionó con su vehículo el hampón identificado como Ítalo Anco, quien todo momento lo hostigaba para que le hiciera la carrera.

“Fui secuestrado por el delincuente Ítalo Anco y fui una de sus víctimas. He podido localizar a 10 víctimas más de Ítalo (…) Me estaba hostigando para subir al taxi. En el interior me rociaron una sustancia y pierdo el conocimiento. Luego me levantó y amanezco en un terreno (…) Me robaron alrededor de 49 mil dólares”, declaró.

FORMARÍA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

De acuerdo a las investigaciones que ha realizado, la víctima reveló que el criminal formaría parte de una organización delincuencial. Con todas las averiguaciones encontradas, acudió a la Policía Nacional del Perú (PNP), pero los agentes no recibieron la información que halló.