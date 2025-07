Hallan otro cadáver en La Atarjea: cuerpo no tenía ojos

En menos de un mes, la bocatoma principal de La Atarjea ha sido escenario del hallazgo de dos cadáveres, el más reciente un cuerpo con signos de extrema tortura: le habían extraído ambos ojos. El espeluznante descubrimiento ocurrió en los últimos días de junio, y según peritos forenses, todo indica que el acto fue cometido mientras la víctima aún estaba con vida. “No hay globos oculares, en otras palabras, no existen los ojos”, explicó el Dr. Danny Humpire, experto en ciencias criminalísticas.

El nivel de precisión en los cortes sugiere el uso de un bisturí. “Le han cortado con filo quirúrgico, se nota que no es un corte al azar”, detalló Humpire. Según sus estimaciones, la víctima habría sido asesinada no más de 48 horas antes de ser encontrada. Esta práctica, para los especialistas, no es simplemente un asesinato: es una forma de castigo, tortura y mensaje dentro del submundo criminal, comparable solo con el crimen del 2019 donde dos ciudadanos extranjeros fueron desmembrados en un hotel cerca de Plaza Norte.

Para el comandante (r) Henry Huertas, esta brutalidad responde a un patrón de adoctrinamiento y control por parte de mafias extranjeras que operan en Lima. “Son rituales, formas de infundir miedo a bandas rivales o miembros que quieran salirse del grupo”, afirmó. Estas organizaciones buscan mostrar “estatus” y advertir que cualquier traición tendrá consecuencias inhumanas. “Son mensajes que valen más que mil palabras”, añadió el experto.

CRIMEN DE JOVEN EXTRANJERA

Este nuevo crimen se suma al hallazgo del cuerpo descuartizado de Fabiola Alejandra Caicedo Piña, de 19 años, ocurrido el 9 de junio en el mismo lugar. Actualmente, este caso es investigado por la División contra la Trata de Personas de la Dirincri. Lima vive así uno de sus episodios más oscuros, donde el crimen organizado, el sicariato y la extorsión han mostrado su rostro más sangriento y despiadado en perjuicio de todos los ciudadanos.