Accidente en Av. Arequipa: auto se pasa la luz roja y colisiona con bus del Corredor Azul

Un violento accidente de tránsito interrumpió la rutina vespertina en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, en el cruce con Mariano Carranza, cuando un auto particular colisionó con un bus del Corredor Azul. El incidente, captado por cámaras de seguridad, dejó importantes daños materiales y generó gran congestión en la zona.

El video muestra cómo el auto plomo de placa B4X-418 realiza un giro en plena avenida Arequipa con dirección a Mariano Carranza, pese a que el semáforo se encontraba en rojo. Esta maniobra imprudente culmina con el impacto del bus, que se desplazaba por su vía con normalidad.

Dentro del vehículo particular se encontraban el conductor y un menor de edad, quienes no sufrieron lesiones. A pesar de que no hubo heridos, el choque dejó la parte delantera del bus visiblemente dañada, así como las ventanas y puertas del copiloto del auto. Una señal para ciclistas ubicada en la intersección también fue afectada y estuvo a punto de caer.

TRÁNSITO RESTABLECIDO

Pocos minutos después del incidente, el tránsito se regularizó. La circulación vehicular fue restablecida de forma continua, aunque con presencia de agentes de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar para recabar información y esclarecer responsabilidades.