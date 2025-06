Vagones del tren Lima - Chosica llegarán la quincena de julio, según Rafael López Aliaga

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que antes de la quincena de julio arribarán al puerto del Callao 45 vagones y 10 locomotoras provenientes de Estados Unidos, como parte del ambicioso proyecto del tren Lima-Chosica. Su intención es que una marcha blanca pueda realizarse el 28 de julio, a modo de "regalo" por Fiestas Patrias, aunque reconoció que esto dependerá del Ministerio de Transportes y otras entidades.

No obstante, el titular del MTC, César Sandoval, respondió que una operación preliminar como la anunciada aún no es viable, pues no se cuenta con los elementos técnicos ni regulatorios para su implementación. Aún así, el proyecto continúa avanzando en su primera etapa, que contempla siete estaciones desde Desamparados hasta Chosica, con un recorrido estimado de 25 minutos.

Vecinos de distritos como Ate, Chaclacayo y Chosica recibieron con entusiasmo la noticia, recordando con nostalgia los antiguos viajes en tren, y expresando su esperanza de que el nuevo servicio ponga fin a los viajes de hasta tres horas por la carretera central. El sistema busca movilizar a más de 250 mil personas al día, y en una futura segunda etapa, hasta un millón y medio.

SEGUNDA VÍA FÉRREA

Uno de los principales retos es la falta de una segunda vía férrea. Según el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, la vía actual es compartida con trenes de carga, por lo que urge una solución técnica. Además, advierte que se deberá expropiar viviendas colindantes a la vía. En el caso del puente Los Ángeles, se evalúa reducir el nivel del riel para permitir el paso de los vagones.