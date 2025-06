Habla policía acusado de asesinar a su colega: “No se identificó como efectivo”

A más de diez días de haberse registrado el asesinato de Julio Calderón Díaz (24), agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), a manos de uno de sus colegas en medio de un operativo en San Juan de Lurigancho (SJL).

Paul Ángel Galicia Chacón, señalado de terminar con la vida de su compañero habló sobre el suceso que enlutecio a una familia y reveló que al momento de realizarse la intervención ninguna persona que participaba en los trabajos se identificó como Policía.

“Se me ha detenido por homicidio calificado. (Disparé) a cuatro personas que al momento no sabía que eran efectivos, porque no se identificaron y no estaban con ninguna prenda policial y ya estaban apuntándonos con el arma de fuego”, declaró.

DISCULPAS A LA FAMILIA DE CALDERÓN DÍAZ

Este deceso ha dejado un gran vacío en el corazón de la familia de Calderón Díaz, a quienes, les pidió unas disculpas y les mostró su arrepentimiento por haberles arrebatado a un pariente que era muy querido.