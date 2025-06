Jueza admite hábeas corpus de presunto extorsionador detenido con armas y droga

Roxana Pereira, exservidora de la Municipalidad de Pachacámac, expresó su profunda preocupación ante la inminente liberación de un sujeto acusado de extorsionarla. “Señora jueza, Trujillo Padilla, por favor, no deje libre a estos delincuentes, ellos van a atentar contra mi vida”, imploró en un llamado público. Pereira denunció haber sido víctima de amenazas directas por parte de una organización criminal que exigía el pago de 3,000 soles por supuesta "seguridad", mientras se grababan armados frente a su vivienda.

Habeas corpus bajo cuestionamientos

La jueza Trujillo Padilla, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, aceptó con rapidez un recurso de habeas corpus a favor de Kevin Brian Taboada Rosario, uno de los tres detenidos en operativos realizados por la policía en Manchay. “La admisión fue veloz”, cuestionó Pereira, quien además señaló que el recurso fue presentado por el abogado del presunto extorsionador. Según la denunciante, el acusado es uno de los capturados con armas, drogas, chips telefónicos, DNI ajenos y parte del dinero entregado por temor a represalias.

El caso ha tomado un giro legal inesperado. Taboada Rosario busca salir en libertad bajo el argumento de detención arbitraria y sin control judicial. “He reconocido a uno de ellos y es justamente el que está pidiendo el habeas corpus”, remarcó Pereira. El temor crece, pues dos de los cinco implicados ya fueron liberados, mientras los otros tres permanecen detenidos.

Además, se supo que el procesado pretende iniciar acciones legales contra el jefe de la Dipincri La Molina–Cieneguilla y una fiscal del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín. Alega que su detención fue irregular, al no contar con orden judicial previa. “Droga, armamento, DNI, chips… y el dinero que me pidieron estaba con ellos. ¿Eso no es suficiente evidencia?”, cuestionó la exfuncionaria.