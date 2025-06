Estación Naranjal del Metropolitano: mujer grave tras caerle poste de metal en la cabeza

Un violento accidente ocurrido el pasado 15 de junio en la estación Naranjal del Metropolitano dejó a María Elena Soto Boza, de 60 años, gravemente herida y postrada en una cama de la clínica Jesús del Norte. La mujer fue impactada por un poste de metal que fue arrancado por un bus alimentador en una maniobra de retroceso, causándole severas lesiones en la cabeza.

Su hija, Eliana Romero, denunció que su madre fue evacuada en una camioneta de serenazgo, sin los cuidados médicos adecuados, lo que ha generado la indignación de sus familiares. “Me indigna que las autoridades no se muevan si esto no se hace público. No había personal preparado para una emergencia así”, declaró.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) emitió un comunicado señalando que se activaron los protocolos de emergencia y que el seguro del operador cubriría los gastos médicos. Sin embargo, los familiares señalan que varios medicamentos y tratamientos no están siendo cubiertos, lo que agrava la situación.

CON PRONÓSTICO RESERVADO

Actualmente, María Elena Soto se encuentra en el área de cuidados intermedios, aunque su estado sigue siendo reservado. La familia exige justicia y mayor responsabilidad de las autoridades ante la evidente falta de preparación para atender este tipo de emergencias.