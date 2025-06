'León de Perú': se estrenó el documental del Vaticano sobre el Papa León XIV y sus años en nuestro país

A ritmo de marinera norteña y con la calidez del pueblo que lo vio caminar sus calles, se estrenó el primer documental sobre el Papa León XIV. La obra audiovisual, titulada "León de Perú", repasa en 45 minutos los años en los que el cardenal Robert Prevost, hoy Sumo Pontífice, forjó un vínculo profundo con el norte peruano, especialmente con la ciudad de Chiclayo.

El documental, disponible en el canal de YouTube de Vatican News, reúne testimonios entrañables de amigos, colaboradores y vecinos, quienes recuerdan al ahora Papa como un hombre humilde, sencillo y cercano.

DOCUMENTAL DESTACA SU COMPROMISO SOCIAL

La producción destaca no solo su cercanía humana, sino también su compromiso social. Durante el Fenómeno del Niño de 2017, Prevost gestionó la construcción de 35 módulos prefabricados para familias damnificadas que no recibieron apoyo estatal por no ser propietarias.

También se rescata su liderazgo durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19, cuando impulsó la campaña "Oxígeno de Esperanza" para enfrentar la escasez del vital recurso en el norte peruano. Aunque nacido en Chicago, el Papa León XIV tiene DNI peruano y ahijados en nuestro país, y sus lazos emocionales con Chiclayo siguen intactos. El documental culmina con imágenes de su proclamación como Papa y con las oraciones de quienes, desde Chiclayo, pedían a Dios que fuera elegido.