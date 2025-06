Caso La Atarjea: joven habría sido asesinada por venganza

El hallazgo del cuerpo desmembrado de una joven en la planta de tratamiento de agua de La Atarjea ha conmocionado a la capital. Se trata de Fabiola Alejandra Caicedo Piña, una venezolana de apenas 19 años que llegó al Perú en 2022.

Según las primeras investigaciones, Fabiola fue identificada gracias a los tatuajes que llevaba en el torso: una flor de loto en el pecho, la frase “Love me for who I am” y el nombre “Paula Sophia” con una fecha que correspondería a una sobrina. En redes sociales, era conocida como China Baby.

La joven vivía en Lima desde hacía dos años y, de acuerdo con fuentes policiales, trabajaba como anfitriona en discotecas y night clubs de la zona de Ceres, en Ate. La joven habría sido asesinada aproximadamente 15 horas antes del hallazgo de sus restos.

CRIMEN MACABRO

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, calificó el crimen como “macabro y drástico”, señalando que la forma en que se expuso el cuerpo sugiere una intención de generar miedo. “El acto puede ser usado por organizaciones criminales para mandar mensajes a víctimas o delatores, gente que pueda traicionarlos”, indicó.