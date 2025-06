ATU responde por caos en vinilado gratuito para taxistas y anuncia nuevos puntos

Largas colas de vehículos y conductores se registraron en los exteriores del Campo de Marte tras el anuncio de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sobre el sorteo de vinilados gratuitos para taxis. La iniciativa se lanzó días después del vencimiento del plazo para que los conductores pinten sus unidades de amarillo, lo que generó gran expectativa entre los taxistas.

Alrededor de mil personas acudieron al lugar desde horas de la madrugada, soportando la lluvia y el frío, pero solo las primeras 200 fueron beneficiadas, lo que provocó indignación. “Estamos desde ayer a la 1 de la tarde sin comer, sin baños, y ahora dicen que solo entran 200”, reclamó un conductor, mientras otro calificó el hecho como “una vil estafa”.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, explicó que muchos no accedieron al beneficio por no cumplir los requisitos, como no ser propietarios del vehículo o tener la unidad dañada. También reconoció fallas en la comunicación y aseguró que mejorarán la difusión de la información para evitar confusión en futuras convocatorias.

TAXISTAS CUESTIONAN NORMA

Los taxistas también cuestionaron la norma que obliga a pintar el vehículo, alegando que representa un gasto de más de 2,500 soles y que la competencia informal no ha sido erradicada. La ATU anunció un periodo de marcha blanca del 15 de junio al 14 de julio y prometió nuevos sorteos para beneficiar a más conductores en proceso de formalización.