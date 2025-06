Julio Campos sobre paro de transportistas: “Diariamente asesinan a compañeros por no pagar cupos”

Un sector de transportistas realizará un paro este miércoles 18 de junio en Lima y otras ciudades del país, en rechazo a la creciente ola de extorsiones y asesinatos que viene afectando al gremio. Aunque la convocatoria no cuenta con el respaldo de todos los gremios, los conductores que sí participarán aseguran que la situación es insostenible.

Julio Campos, dirigente del sector, denunció que los transportistas están desprotegidos ante la delincuencia. “Diariamente asesinan a compañeros por no pagar cupos. No es una sola banda, son varias. Y por culpa de algunos dirigentes que no se suman a estas jornadas, los crímenes continúan”, expresó. Según cifras del gremio, 91 transportistas han sido asesinados en lo que va del año.

En declaraciones a la prensa, los manifestantes han convocado además una movilización en Lima, que tendrá como punto de partida la Plaza San Martín a las 4 de la tarde, para luego dirigirse al frontis del Congreso de la República y a la sede del Ministerio Público, en busca de soluciones concretas y mayor seguridad para su sector.

NO ACATARÁN PARO

Por su parte, gremios como Anitra y Anatec, que agrupan a las principales empresas de transporte público en Lima y Callao, han confirmado que no acatarán el paro programado para este miércoles. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también se pronunció, reiterando su compromiso de continuar cumpliendo los acuerdos alcanzados con el sector formal.