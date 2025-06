Lima Norte: 10 colegios pasan a la virtualidad por deterioro de sus infraestructuras tras sismo

La seguridad de los estudiantes en Lima Norte se encuentra en riesgo debido al estado de las infraestructuras de varios colegios, que han sufrido daños significativos a raíz de los recientes sismos. Diez instituciones educativas han tenido que cambiar a la modalidad de enseñanza virtual, lo que ha generado preocupación entre los padres de familia. Uno de los colegios más afectados es el Colegio Estados Unidos N°73, ubicado en el mismo distrito. Sus pabellones presentan enormes rajaduras, poniendo en peligro la seguridad de los estudiantes. Como resultado, el 80% de los alumnos han cambiado a la modalidad virtual.

La situación es similar en Comas, donde la Institución Educativa José Valverde Caro, que alberga a más de 1200 alumnos, ha sufrido serios daños en sus aulas. Desde ventanas rotas hasta aulas resquebrajadas y un cerco a punto de desplomarse, la institución es un claro reflejo de la falta de prevención y mantenimiento de las infraestructuras educativas. Marcos Tupayachi, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), se pronunció sobre el estado actual de las instituciones educativas, manifestando su preocupación y reconociendo la necesidad de tomar medidas urgentes.

El ex ministro de Educación, Idel Vexler, criticó la poca atención que el Ministerio de Educación (MINEDU) presta a los centros educativos en temas de prevención en las estructuras. Según Vexler, la virtualidad no es la solución a este problema, sino una medida temporal que no resuelve el problema de fondo. Los tres colegios que tendrán clases virtuales más prolongadas continuarán en esta modalidad hasta que los alumnos sean reubicados en otros espacios. Mientras tanto, la DRELM continúa inspeccionando más centros educativos para evaluar su estado y tomar las medidas necesarias.

INSTALACIONES AFECTADAS

Los recientes sismos han afectado las estructuras de varios centros educativos a tal nivel que los estudiantes han tenido que continuar sus clases de manera virtual porque sus aulas están por colapsar. Este es el caso del colegio “El Milagro 3051” en Independencia, cuyas instalaciones se encuentran en un estado alarmante. Esta situación pone en evidencia la necesidad de invertir en la prevención y en la mejora de las infraestructuras educativas para garantizar la seguridad de los estudiantes y la continuidad de la educación en condiciones adecuadas.