¿Cómo sería un terremoto de 9.1?: Realizan simulación en el COEN

Un equipo de 24 Horas Mediodía experimentó la magnitud de un terremoto de 9.1 mediante una simulación realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) con presencia de funcionarios del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

En declaraciones para nuestro medio, una vocera de INDECI dio una serie de recomendaciones a seguir durante el desarrollo de un movimiento telúrico de gran magnitud y también recordó a la población "Los 4 no de la evacuación".

"¿Qué no debo hacer si estoy evacuando?, no correr, no gritar, no empujar y no regresar. Si me encuentro cerca de la playa, tratar de dirigirme lo más rápido que pueda hacia zonas altas", indicó.

SEGUNDO SIMULACRO

Cabe precisar que el próximo viernes 15 de agosto se llevará a cabo el segundo simulacro familiar multipeligro a nivel nacional, en conmemoración a los 18 años del terremoto de 7.9 grados del año 2007.