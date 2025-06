Independencia: mujer que resultó herida durante sismo pide ayuda

Durante el sismo de magnitud 6.1 que remeció Lima y Callao el último domingo, una mujer identificada como Katy resultó herida luego de que un muro se desplomara sobre el vehículo en el que se encontraba. El incidente ocurrió en Independencia, frente a un local de lavado de autos, justo cuando ella y su acompañante descendían del auto. El conductor logró escapar a tiempo, pero Katy fue alcanzada por fragmentos que cayeron desde el cuarto piso de un edificio.

La víctima recibió golpes en la cabeza y las manos. Según su testimonio, perdió el conocimiento tras el impacto y no reaccionó hasta la llegada de los bomberos. “Estaba cerrando las lunas de atrás y no escuché nada. Salgo del carro y cierro la puerta, y es cuando me cae el ladrillo en mi cara y en mi mano”, contó con la voz aún temblorosa. Ella fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, donde recibió atención médica y luego fue dada de alta.

Este hecho se suma al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que confirmó un fallecido y cinco heridos tras el sismo de magnitud 6.1. Aunque no se registraron personas atrapadas, los daños en viviendas y estructuras ponen en evidencia la vulnerabilidad de algunas construcciones en la ciudad.

AYUDA PARA KATY

Katy, quien aún se encuentra en proceso de recuperación, ha solicitado apoyo a la ciudadanía debido a los gastos médicos derivados del accidente al señalar que todavía siente un fuerte dolor en la cabeza debido al fuerte impacto del ladrillo. Para cualquier tipo de ayuda, se ha habilitado el número 916-301-117.