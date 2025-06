Rinden homenaje a Julio César Calderón, mientras la familia exige justicia y PNP guarda silencio

Un emotivo homenaje fue realizado por el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de San Juan de Lurigancho en honor al suboficial Julio César Calderón Díaz, quien perdió la vida en una confusa intervención. Según las primeras informaciones, el presunto autor del disparo fatal sería un efectivo policial activo vinculado a una presunta banda criminal. Durante el operativo, otros tres agentes también resultaron heridos por impactos de bala.

Exigen justicia y transparencia en la investigación

La familia de la víctima exige que se esclarezcan los hechos. Un familiar del suboficial aseguró que la labor que realizaba Calderón no era un operativo formal, sino una labor de inteligencia. Cuestionó además cómo es posible que un miembro de la institución policial termine asesinando a uno de sus propios compañeros. La indignación es mayor al conocerse que el presunto agresor aún trabajaba en una comisaría hasta horas antes del crimen.

En medio de la exigencia de respuestas, surgieron más dudas sobre las condiciones en que se desarrolló la intervención. ¿Por qué el suboficial no pudo repeler el ataque? ¿Por qué no contaba con el equipo necesario para protegerse? Pese a la insistencia de la prensa, no se permitió el acceso a la base del Grupo Greco para obtener mayores detalles. A ello se sumó el silencio del comandante general de la PNP, Víctor Sanabria, quien evitó dar declaraciones durante su visita al lugar.

Los restos de Julio César Calderón serán llevados a su tierra natal, Jaén, en Cajamarca, donde su familia y seres queridos lo despedirán en medio del dolor y la indignación. La incertidumbre persiste, pero los deudos y la ciudadanía demandan una investigación seria y sin impunidad. Las preguntas están planteadas, y las autoridades están obligadas a responder.