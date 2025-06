La Victoria: adulto mayor fallece tras ver cómo grúa municipal se llevaba su auto

Un trágico episodio ocurrió en el distrito de La Victoria cuando un adulto mayor de 68 años falleció minutos después de que una grúa de la municipalidad se llevara su vehículo al depósito. El hombre, alterado y desesperado por la situación, sufrió una descompensación justo al llegar al depósito municipal ubicado en el cruce de las avenidas Andahuaylas e Hipólito Unanue.

Según testigos, el hecho ocurrió frente a una empresa de transportes donde el hombre había estacionado brevemente su auto para comprar pasajes. Al salir, se percató de que su vehículo ya no estaba: la grúa municipal lo había remolcado. “El señor estaba totalmente desesperado. Paraba taxis al paso. Minutos después, logró subir a una unidad para ir al depósito”, relató un vigilante del lugar.

El taxista que lo trasladó indicó que el adulto mayor venía visiblemente afectado y en estado de agitación. “Cuando me mostró la papeleta, me dijo: ‘¡Qué malos, cómo me van a quitar mi carro! Soy una persona mayor’. Lo traté de calmar, pero venía babeando, muy preocupado porque no veía su carro”, narró.

MUNICIPIO NO SE PRONUNCIA

Lamentablemente, al llegar al depósito, el adulto mayor colapsó y perdió la vida. Paramédicos acudieron al lugar, pero solo pudieron certificar su deceso. Hasta el momento, la Municipalidad de La Victoria no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.