Se rastrearon más de S/ 487 mil y 9 mil dólares enviados al 'Monstruo' por transferencias

El dinero manchado con sangre producto de secuestros y extorsiones perpetrados por la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte” ha empezado a dejar un rastro internacional. Según el requerimiento de detención preliminar del 2º Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, más de 487 mil soles y 9 mil dólares fueron enviados a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, a través de transferencias realizadas por personajes claves, entre ellos, su madre.

Martina Esther Hernández De La Cruz, quien asegura ser artesana, habría sido una pieza clave en esta red. Sin embargo, llama la atención que en su Documento Nacional de Identidad figura un domicilio registrado en la Guayana Francesa, específicamente en la comuna de Saint Laurent du Maroni, una zona reconocida por su régimen tributario flexible, característica que ha llevado a especialistas a calificarla como un paraíso fiscal.

De acuerdo con un comunicado oficial del Reniec, Hernández modificó su domicilio a través del Consulado Honorario de Cayena en 2015. No obstante, desde entonces ha realizado otras actualizaciones en su documento sin modificar esa dirección. Lo inquietante es que no existe ningún registro migratorio que demuestre su ingreso o salida del país rumbo a la Guayana Francesa. Según el certificado de movimiento migratorio, Hernández salió del Perú en 2004 con destino a Brasil y no retornó hasta el año 2023, vía Bolivia.

PAREJA DE 'EL MONSTRUO' HABRÍA FALSIFICADO CÉDULA DE IDENTIDAD

Además, se ha revelado que la pareja de Erick Moreno habría falsificado una cédula de identidad, lo que refuerza la hipótesis de que los miembros de esta organización utilizaban identidades fraudulentas para encubrir sus actividades.