Madre de Katherine Gómez indignada por sentencia a Sergio Tarache: "El asesino tiene más derechos que la víctima"

Sergio Tarache, el hombre que en 2023 quemó viva a su expareja Katherine Gómez en plena vía pública, fue condenado a 26 años de prisión por el Poder Judicial, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado una pena de 30 años. Además, se le impuso una reparación civil de 350 mil soles, monto inferior a los 500 mil soles que la Fiscalía había exigido.

La tragedia se remonta a marzo de 2023, cuando Gómez decidió terminar la relación con Tarache. En respuesta, este roció gasolina a Gómez, prendió fuego a su cuerpo y huyó de la escena del crimen. Seis días después, Gómez falleció a causa de las quemaduras en el Hospital Arzobispo Loayza.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades tardaron en emitir la orden de captura contra Tarache, lo que le permitió huir del país rumbo a Colombia. Sin embargo, gracias a la cooperación internacional con la policía colombiana, se logró su captura en abril de 2023. Después de varios meses de trámites de extradición, Tarache fue devuelto a Perú en enero de 2024.

MADRE DE VÍCTIMA SE PRONUNCIA

La madre de Gómez, desilusionada con la sentencia, señaló: "No nos sentimos protegidas las mujeres. Yo necesito hacer justicia y no la he sentido. Estoy decepcionada". Tras la sentencia de 26 años, la familia y el Ministerio Público apelaron para aumentar la sentencia, sin embargo, el Poder Judicial se reafirmó en su decisión inicial.