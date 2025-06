Sergio Tarache: rechazan apelación para aumentar condena contra feminicida de Katherine Gómez

A más de dos años de haberse registrado el caso de Katherine Gómez, joven que fue quemada viva a pocos metros de la Plaza Dos de Mayo, su familia aún no encuentra una justicia, debido a que, las autoridades han rechazado aumentar la condena contra el asesino Sergio Tarache.

“Se estimaba una pena considerable y de la cual le redujeron y no entiendo porque sucedió eso. Si el feminicidio agravado no tiene reducción de pena. Ahora me dicen que no hay algo que pueda sustentar la revocación de la pena y se quedó con 26 años”, manifestó la madre de Katherine, Cinthya Machare.

Asimismo, la progenitora de Katherine Gómez sostuvo que todas las partes involucradas en el caso como el Ministerio Público, sus abogados y la defensa legal de Tarache, habían acordado una pena de 30 años con 6 meses, sin embargo, no se cumplió los arreglos.

PAGO DE REPARACIÓN CIVIL

No podrá regresarle la vida a Katherine Gómez, por lo que, las autoridades del Perú indicaron que el feminicida Sergio Tarache, deberá pagar un monto de 350 mil soles, monto que ha sido rechazado por el venezolano que fue capturado en Colombia.