Aparecen nuevas víctimas del llamado “Doctor del mal”: Estafaba con falsas medicinas

Una nueva víctima del falso médico, conocido bajo el alias de “Doctor Gutiérrez”, denunció haber sido estafada, sumándose así a una larga lista de más de 150 personas afectadas por este falso profesional de la salud.

Este falso médico aprovechaba la necesidad y desesperación de personas humildes para ofrecer suministros médicos a cambio de dinero y todo no era más que una estafa.

La nueva víctima de este falso galeno indica que, tras realizar tres transferencias bancarias por un total de 1,100 soles a José Quintiliano Saucedo García, de 51 años de edad, las supuestas unidades de sangre y plasma que nunca le fueron administradas a su hermana, quien se encontraba en estado crítico.

"Mi hermana, fue internada el 15 de enero y el 16 de enero es donde me llamo el doctor Gutiérrez, pidiendo tantas unidades de sangre y plaquetas para mi hermana que estaba internada, me pidió me dijo que tenía que pagar 450 nuevos soles y yo le dije que mi hermana tenía Sis y el doctor me dijo porque tiene seis estamos cobrando esa cantidad si no llegaríamos a más cantidad y es ahí donde yo y mi esposo el depósito de los 450 soles ahí salió el nombre de José Quintiliano Salcedo, después pasó una hora como me llaman de nuevo pidiendo sangre, plaquetas todo lo que necesitaba mi hermana, porque estaba en cinco de hemoglobina", indicó la víctima de estafa.

TIENE MÁS DE 150 DENUNCIAS

"Le hemos hecho, tres depósitos de 450 S/., el segunda era de 650 nuevos soles cómo se podía hemos pedido 500 hemos yapea 450 y luego 150 soles", Agregó la agraviada.

Cabe señalar que, de acuerdo con las investigaciones, este falso doctor ha cometido múltiples estafas en distintas regiones del país acumulando así un aproximado de 150 denuncias.

Sin embargo, la Policía Nacional ya le venía siguiendo los pasos y logró capturarlo justo cuando pretendía concretar una nueva estafa. esta vez, intentaba engañar a una madre desesperada, quien buscaba atención urgente para su hijo diagnosticado con leucemia

Ahora, alias el “Doctor Gutiérrez” ahora enfrenta diversos cargos por estafa agravada, usurpación de funciones y tenencia ilegal de armas de fuego. mientras tanto sus víctimas, esperan que la sanción sea ejemplar, ya que no solo terminaron perdiendo no solo su dinero, sino también la oportunidad de salvar la vida de un familiar.