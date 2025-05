Artistas se reunirán con Comisión de Cultura por dictamen que eliminaría regalías audiovisuales

Un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso ha encendido las alarmas entre los artistas peruanos. Se trata de la denominada “Nueva Ley del Artista y Promoción de las Actividades Artísticas”, que reemplazaría a la actual Ley del Artista, pero omite un aspecto crucial: el derecho al cobro de regalías por la comunicación pública de obras audiovisuales.

El reconocido actor Ramón García calificó la medida como una “infamia” que atenta contra los derechos adquiridos del gremio. “A nosotros no nos regalan nada. Este derecho que nos quieren quitar no viene del Estado, no es dinero de los impuestos, proviene de la reproducción de nuestras obras en los medios de comunicación”, expresó con firmeza.

El impacto de esta decisión va más allá del papel. Las regalías representan una fuente de ingreso vital para cientos de actores y actrices que enfrentan condiciones laborales inestables. Parte de estos fondos también se destinan a subsidios para artistas en situación vulnerable, los cuales ahora también peligran.

REUNIÓN CON COMISIÓN DE CULTURA

Ante esta amenaza, el gremio de artistas ha anunciado que se reunirá con la Comisión de Cultura en los próximos días para intentar frenar el avance de esta controvertida propuesta legislativa antes de que llegue al Pleno del Congreso.