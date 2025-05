Alias “El Monstruo” sigue desafiante: “Mientras no capturen a alguien de importancia, no me harán retroceder”

Un video difundido el 26 de mayo en redes sociales y atribuido a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, ha encendido las alarmas de las autoridades. En el mensaje, el cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” se muestra desafiante y afirma que su organización sigue operando con fuerza, pese a la reciente captura de su presunto brazo armado, Yojairo Arancibia Sevillano, alias JJ, detenido en Huánuco por tenencia ilegal de armas y pertenencia a una banda criminal.

En el material audiovisual, “El Monstruo” minimiza el impacto de la detención y asegura que su estructura criminal no ha sido debilitada. “Mientras no capturen a alguien de importancia de mi organización, no me harán retroceder”, declara. Asimismo, afirma que cuenta con aliados en diversas zonas de Lima y provincias, y lanza un mensaje directo: “Aquí les muestro la realidad”. Este pronunciamiento llega justo cuando las autoridades vienen realizando investigaciones en Tingo María.

El coronel Roger Cano, jefe de la BRECC Lima Norte, confirmó que se han identificado movimientos de miembros de esta organización en Huánuco y que se han reforzado las medidas de seguridad ante la posibilidad de un intento de rescate de JJ. “Estamos maximizando las acciones en coordinación con la región policial de Huánuco y la División de Operaciones Antidrogas”, indicó. La detención preliminar de Arancibia vence este miércoles.

“NARRATIVA DEL CRIMEN”

Desde otra perspectiva, el coronel en retiro Juan Carlos Liendo advierte que el video de “El Monstruo” no debe tomarse solo como una amenaza verbal, sino como parte de una operación psicológica organizada. “Hay una narrativa del crimen y una estructura para difundir estos mensajes. El Estado necesita herramientas de alta tecnología para enfrentarlos”, sostuvo. También señaló la necesidad urgente de reformas estructurales en la Policía Nacional para responder con eficacia a estas amenazas.